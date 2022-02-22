Ко Дню защитника Отечества TECNO Mobile объявляет специальную акцию в «Ситилинке» на модель TECNO POVA 2 с аккумулятором повышенной емкости 7000 мАч.
Яркий экран диагональю 6,9″ с разрешением FHD+, частотой дискретизации 180 Гц и 8-ядерный процессор Helio G85 отвечают за игровые возможности смартфона, а квадрокамера на 48 Мп и селфи-камера 8 Мп со вспышкой — за творческие. Вкупе с мощной батареей и быстрой зарядкой TECNO POVA 2 обеспечивает максимально комфортный ежедневный опыт использования.
Успейте приобрести TECNO POVA 2 по специальной акции в «Ситилинке» в конфигурациях 4 + 64 ГБ за 11 990 рублей и 4 + 128 ГБ за 14 990 рублей. Также в акции участвует модель TECNO Spark 7 в конфигурации 2 + 32 ГБ за 7 990 рублей.
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