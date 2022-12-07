Выпуск самого амбициозного продукта Apple снова откладывается





По данным Bloomberg, компания Apple пересмотрела свою стратегию относительно выпуска электромобиля с учётом текущих реалий рынка. Его анонс был отложен ещё на год — до 2026 года.Согласно новой стратегии, электромобиль Apple (известный в прессе как Apple Car или Project Titan) не будет оснащён системой полного автопилотирования и за счёт этого станет намного дешевле. Он будет конкурировать с Tesla Model S и электромобилями Mercedes-Benz. Ориентировочная стоимость — около 100 тысяч долларов.Разработка машины должна завершиться в 2025 году, тогда же на американские дороги выйдут финальные прототипы, которые необходимо протестировать перед запуском массового производства. Известно, для создания собственного электрокара компания Apple наняла бывших инженеров Tesla, Lamborghini, Ford и Porsche, а его сборка, скорее всего, будет осуществляться на заводе Volkswagen. Операционная система разрабатывается инженерами Apple совместно с экс-сотрудниками канадской компании RIM, которые когда-то трудились над созданием BlackBerry OS и имеют опыт работы над QNX (платформа для встраиваемых гаджетов).Ещё недавно считалось, что у электромобиля Apple будут только пассажирские места, а руля, педалей газа и тормоза и других элементов управления не будет. Теперь очевидно, что в Apple не готовы к столь радикальным нововведениям, сколь привлекательными они бы ни казались.Bloomberg пишет, что одновременно с выпуском электромобиля компания Apple планирует запустить службу дистанционного контроля, которая будет помогать водителям в сложных ситуациях, беря на себя управление машиной. Кроме того, Apple предложит фирменную программу автострахования.Причины, по которым Apple откажется от системы полного автопилота, вероятно заключаются в том, что руководство компании не верит в то, что можно совсем отказаться от водителя, который следил бы за движением автомобиля. В прессе то и дело появляются новости об авариях с участием автомобилей Tesla, возникающих из-за неверной интерпретации дорожной ситуации. Кроме того, законодательство в США и других странах не готово к внедрению автопилота — к примеру, до сих пор непонятно, кто должен нести ответственность за аварии, в которых «виноват» искусственный интеллект (особенно с летальным исходом): разработчик системы автопилота, водитель, не взявший ситуацию вовремя под свой контроль, или вообще никто.