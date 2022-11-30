Windows Phone в 2022 году всё ещё красавчик? Смельчак провёл с Lumia 640 несколько месяцев и поделился ощущениями





Пользователь «Хабра» с ником bodyawm рассказал о своём опыте отказа от айфонов и андроидов. Он решил вспомнить былые времена и купил несколько очень старых смартфонов, в том числе Lumia 640, созданный компаниями Microsoft и Nokia. Этот аппарат обошёлся ему всего в 100 рублей, причём оказался работоспособен и даже хорошо держал заряд.Lumia 640 на удивление показался себя очень хорошо в 2022 году, хотя пришлось обновить ему прошивку, а это не так просто. На Windows Phone 8 почти ничего не работает, поскольку разработчики давно забросили эту платформу, а обновление до более актуальной Windows 10 Mobile возможно только с помощью утилиты OTCUpdater, созданной энтузиастами.На удивление в Windows 10 Mobile полноценно работает браузер Edge и доступен магазин приложений, хотя его наполнение далеко от идеала.Магазин приложений Microsoft и раньше пустовал, а за 7 лет, прошедших с выпуска Windows 10 Mobile, совсем перестал пополняться. Найти свежий софт там невозможно, но есть неофициальные приложения Telegram и VK, которые вполне работоспособны. Также поддерживаются карты HERE с навигацией в реальном времени.Смартфоны Lumia славились качеством сборки и хорошими камерами — с годами это тоже никуда не делось, их по-прежнему можно использовать в качестве фотоаппаратов.Конечно же, bodyawm сожалеет о том, что Nokia избавилась от бизнеса по производству смартфонов, а Microsoft забросил разработку и поддержку собственной мобильной ОС. Обе компании создавали выдающиеся продукты, а то, что им не повезло — это просто неудачное стечение обстоятельств.