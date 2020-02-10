Всего несколько дней остается до презентации Mi 10 и Mi 10 Pro от Xiaomi. На этой неделе компания подтвердила дизайн и некоторые подробности о своем будущем флагмане.
В социальной сети Weibo производитель продемонстрировал Mi 10 и Mi 10 Pro, не скрывая каких-либо деталей. Благодаря этим публикациям мы теперь точно знаем, что оба устройства получат четырехкамерные модули со 108-мегапиксельной матрицей. Пока не совсем ясно за что будут отвечать дополнительные датчики. Предположительно, это будут, как минимум, телеобъектив и сверхширокоугольная линза.
Помимо основной камеры, стало известно, что неанонсированные флагманы получат изогнутый дисплеи, вероятно от Samsung. На изображениях можно разглядеть в верхней части экрана отверстие для селфи-камеры.
Если верить предыдущим утечкам, смартфоны получат процессор Snapdragon 865, оперативную память LPPDR5, поддержку сетей 5G, флеш-память UFS 3.0 и Wi-Fi 6. Mi 10 Pro может быть оснащен быстрой зарядкой 66 Вт, а Mi 10 может получить поддержку быстрой зарядки 30 Вт.
В социальной сети Weibo производитель продемонстрировал Mi 10 и Mi 10 Pro, не скрывая каких-либо деталей. Благодаря этим публикациям мы теперь точно знаем, что оба устройства получат четырехкамерные модули со 108-мегапиксельной матрицей. Пока не совсем ясно за что будут отвечать дополнительные датчики. Предположительно, это будут, как минимум, телеобъектив и сверхширокоугольная линза.
Помимо основной камеры, стало известно, что неанонсированные флагманы получат изогнутый дисплеи, вероятно от Samsung. На изображениях можно разглядеть в верхней части экрана отверстие для селфи-камеры.
Если верить предыдущим утечкам, смартфоны получат процессор Snapdragon 865, оперативную память LPPDR5, поддержку сетей 5G, флеш-память UFS 3.0 и Wi-Fi 6. Mi 10 Pro может быть оснащен быстрой зарядкой 66 Вт, а Mi 10 может получить поддержку быстрой зарядки 30 Вт.
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Очень нрав белый цвет , как в realme X2 , хотелось бы увидеть такую реализацию и здесь