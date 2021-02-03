Компания Xiaomi выпустила обновление MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, это упрощенные и недорогие версии флагманского аппарата Mi 10. Апдейт доступен в России и Европе, а до этого распространялся в Китае и других странах Азии.
Прошивка с MIUI 12 для Mi 10T и Mi 10T Pro носит номер MIUI 12.1.1.0 RJDINXM, «весит» 2,8 ГБ, скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением всех приложений, настроек и пользовательских данных. Перед скачиванием есть смысл посильнее зарядить смартфон, чтобы установка не прервалась и устройство не превратилось в «кирпич». Проверить наличие апдейта можно через системные настройки, но даже если это не сделать, спустя некоторое время смартфон сам предложит обновиться.
Обновление распространяется поэтапно. Сейчас оно доступно ограниченному числу пользователей, а спустя некоторое время прилетит всем обладателям Mi 10T и Mi 10T Pro.
MIUI 12 добавляет смартфонам Mi 10T и Mi 10T Pro все свойственные этому обновлению нововведения, а также патч безопасности за январь 2021 года. Апдейт содержит множество новых функций, среди которых системный тёмный режим, обновленный дизайн интерфейса, настройки анимации и многое другое.
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