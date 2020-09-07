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Компания Xiaomi объявила об отказе от выпуска дальнейших обновлений для нескольких моделей смартфонов. Среди них есть аппараты, которые до сих пор продаются, хотя в основном это устаревшие устройства.Android 11 и последующие обновления операционной системы не получат:Большинству из этих моделей в 2020 году исполнилось два года — большой срок по меркам выпуска обновлений для Android-смартфонов. Впрочем, появление в этом списке Xiaomi Mi Mix 3 оставляет вопросы — всё же это вполне актуальный флагман с запасом возможностей на несколько лет вперёд. Он обладает поддержкой 5G и продаётся в России за 44 990 рублей — непростительно высокая цена для смартфона, который не получит Android 11.Стоит понимать, что некоторые производители вообще не обновляют свои устройства, оставляя их навечно на той версии Android, с которой они вышли в продажу. Xiaomi всё же старается адаптировать обновления для своих аппаратов, уделяя особое внимание, конечно же, флагманам, но не забывая и о более простых моделях.Ранее Xiaomi обещала выпустить Android 11 для нескольких десятков моделей. Кроме того, даже те аппараты, которые не получат следующий крупный апдейт, всё равно сохранят актуальность какое-то время, благодаря тому, что компания будет поставлять на них небольшие апдейты с патчами безопасности. Будут ли они выходит оперативно и каждый месяц, неизвестно.