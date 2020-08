Компания Xiaomi покинула инициативу Android One и полностью прекратила разработку смартфонов на чистой операционной системе Google. Конкретные причины такого решения не называются.Напомним, у китайского производителя был модельный ряд смартфонов на «чистом» Android — Mi A, в который входили Mi A1, A2, A2 Lite и A3. Дальнейшие планы по поддержке этих устройств пока неизвестны, скорее всего она будет прекращена в ближайшее время.Напомним, первый смартфон в рамках программы Android One стал Mi A1, который вышел в сентябре 2017 года. Поклонники Xiaomi довольно тепло встретили это устройство. После этого компания выпустила еще три смартфона на чистой операционке. Последний, Mi A 3 вышел в июле 2019 года и, вероятно, он оказал влияние на дальнейшую судьбу серии.Редактор сайта SmarDroid Дэнни Фишер (Denny Fischer) сообщил, что Xiaomi была вынуждена постоянно адаптировать Android для Mi A3, для его корректной работы. Несмотря на это, после каждого обновления жаловались на отсутствие стабильности и низкую производительность. За год с момента запуска эта модель получила четыре крупных апдейта, и все они отзывались.Чаще всего пользователи Mi A3 жаловались на подключение к сотовым сетям, работу экрана, стабильность сканера отпечатка пальцев и динамики. Прошивка под номером V11.0.3.0.QFQMXTC добавила проблем со связью. Она была предназначена для испанского оператора Telcel. Из-за этого «обновленные» смартфоны переставали видеть вторую сим-карту.Xiaomi не прокомментировала свой выход из программы Android One. Вероятно, компания решила избавиться от проблемной серии, чтобы сосредоточиться на флагманах и выпуске устройств под брендом Redmi, которые работают на операционной системе Google с оболочкой MIUI.