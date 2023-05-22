Xiaomi представила новые смарт-часы Redmi Watch 3 Lite с дизайном под Apple Watch, но в 6 раз дешевле

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Китайский производитель электроники Xiaomi анонсировал новые умные часы Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) с увеличенным экраном, стандартным набором датчиков для мониторинга здоровья и отличной влагозащитой.Новинка оснащена прямоугольным 1,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с 200 настраиваемыми циферблатами. Он немного больше, чем у стандартной модели Redmi Watch 3 (1,75 дюйма), вышедшей в марте.Redmi Watch 3 Lite предлагают функцию ответа на звонки по Bluetooth с сопряжённого смартфона, а также круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови, пульсометр, функции мониторинга сна и отслеживание более 100 спортивных режимов.Кроме того, новые умные часы могут похвастаться водонепроницаемостью до 5ATM, что позволяет нырять в них на глубину до 50 метров. Заявленное время автономной работы составляет до 12 дней в обычном режиме и до 8 дней в интенсивном.Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) доступны для предзаказа только в Китае. Точной цены пока нет, но по данным инсайдеров, они будут стоить 399 юаней (~$55).