Xiaomi представила новые смарт-часы Redmi Watch 3 Lite с дизайном под Apple Watch, но в 6 раз дешевле

Фархад
Redmi Watch 3 Lite

Китайский производитель электроники Xiaomi анонсировал новые умные часы Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) с увеличенным экраном, стандартным набором датчиков для мониторинга здоровья и отличной влагозащитой.

Новинка оснащена прямоугольным 1,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с 200 настраиваемыми циферблатами. Он немного больше, чем у стандартной модели Redmi Watch 3 (1,75 дюйма), вышедшей в марте.

Redmi Watch 3 Lite предлагают функцию ответа на звонки по Bluetooth с сопряжённого смартфона, а также круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови, пульсометр, функции мониторинга сна и отслеживание более 100 спортивных режимов.

Redmi Watch 3 Lite

Кроме того, новые умные часы могут похвастаться водонепроницаемостью до 5ATM, что позволяет нырять в них на глубину до 50 метров. Заявленное время автономной работы составляет до 12 дней в обычном режиме и до 8 дней в интенсивном.

Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) доступны для предзаказа только в Китае. Точной цены пока нет, но по данным инсайдеров, они будут стоить 399 юаней (~$55).
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Источник:
GizmoChina
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