AX6000

Помимо флагманского смартфона Mi 11 компания Xiaomi представила ещё одну новинку — роутер AX6000. Оба этих устройства поддерживают Wi-Fi 6E (802.11ax) c работой в диапазоне 6 ГГц и 7 дополнительными каналами шириной 160 МГц. Эта технология обеспечивает максимальную скорость обмена данными, доступную в настоящее время для протоколов семейства Wi-Fi.

Роутер AX6000 обладает 512 МБ оперативной памяти, шестью независимыми усилителями сигнала, портом Ethernet (RJ-45) со скоростью 2,5 Гбит/с, а также поддержкой сетей Mesh и 4K QAM. Максимальное количество одновременно подключенных к роутеру устройств — 248 штук.
AX6000 будет продаваться в Китае за 599 юаней (около 6800 рублей). Одновременно с анонсом этого устройства стоимость его предшественника, роутера AX3600, была снижена до 299 юаней.


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