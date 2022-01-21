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21 января ожидается старт продаж USB-флешки от Xiaomi из серии U-disk. Новинка предлагает компактный дизайн, более стабильную работу и высокую производительность.

Основные компоненты USB-накопителя Xiaomi с двойным интерфейсом используют передовую технологию сжатия UDP. USB-накопитель значительно уменьшился в размерах и надежно защищен от влаги и пыли. Корпус состоит из цинкового сплава, который хорошо предотвращает устройство от перегрева. 

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USB-накопитель использует чип TLC с функцией ускорения записи SLC и представлен в двух вариантах: 64 ГБ и 128 ГБ. Поддержка протокола — SuperSpeed ​​USB 3.2 Gen1 с максимальной скоростью чтения до 150 МБ/с. Флешка Xiaomi совместима со смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими устройствами оснащенными интерфейсами Type-A или Type-C. Новый U-disk поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.6 и выше, Android  4.4 и выше, и имеет возможность подключения по OTG.

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Устройство продается по цене 99 юаней (1195 рублей) за 64Гб и 169 юаней (2040 рублей) за 128Гб.


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