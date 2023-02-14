Xiaomi выпустила умный тонометр с зарядкой на 3 месяца

Александр



Входящий в экосистему Xiaomi бренд Mijia представил умный электронный тонометр Smart Electronic Blood Pressure Monitor. На этой неделе он начнёт продаваться на краудфандинговой площадке Youpin.

Тонометр оснащён дисплеем диагональю 3.7 дюйма с подсветкой, информация на нём отображается крупным шрифтом. Крепить манжет на руку проще, чем обычно — не нужно его затягивать, достаточно лишь один раз отрегулировать зажим. Если зажим установлен неправильно, на экране появится уведомление об этом. В устройстве используется алгоритм, который позволяет более точно анализировать пульс и давление, повышая точность собранных показателей. Тонометр заряжается через порт USB Type-C, одной зарядки хватает примерно на тир месяца использования.



Первые покупатели смогут приобрести новинку за 199 юаней (около 2200 рублей), а впоследствии он будет продаваться за 269 юаней (около 2900 рублей). Не исключено, что Xiaomi будет поставлять его в разные страны мира, в том числе Россию.

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Комментарии

Влад Соло
+629
Влад Соло
Я дожил до того возраста, когда мне это нужно.33, сами понимаете.
35 минут назад
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