Xiaomi запустила продажи «умной» сушилки для белья

Артем
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Фото: Xiaomi

Гаджет сможет сушить, стерилизовать одежду и автоматически подсвечивает пространство когда к ней приближаешься.

Краудфандинговая платформа Xiaomi Youpin запустила сбор средств на выпуск Higold Little Rubik’s Cube — «умной» сушилки для белья. При размерах примерно 1000×86 мм, она позволит развесить до 35 кг одежды. Сверху есть две световые ленты, которые работают как подсветка и стерилизатор одновременно. Как заявляет производитель, уровень уничтожения микробов составляет 99%. Устройство оснащено датчиком движения: свет включается, когда человек приближается, и выключается спустя 30 секунд если никого нет.

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Higold Little Rubik’s Cube запоминает на какой высоте висело белье, а также оснащена двухступенчатым подъемом и автоматической остановкой, в случае возникновения препятствий. Устройство также работает под управлением фирменного приложения Mijia, может управляться голосом и совместимо с другими устройствами умного дома Xiaomi.

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Цена новинки варьируется от 70 до 95 долларов. Как и большинство устройств Xiaomi, сушилка, скорее всего, появится в продаже на AliExpress.
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Источник:
Xiaomi
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