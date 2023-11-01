Юбилейные Apple Watch получат новый дизайн и очень полезную функцию, которая спасёт множество жизней

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился интересными подробностями о следующем поколении Apple Watch.По словам инсайдера, амбиции Apple в области здравоохранения набирают обороты, поскольку компания планирует внедрить «новаторскую» технологию измерения артериального давления для обнаружения гипертонии.Чтобы избежать возможной постановки неправильного диагноза, новый сенсор будет записывать данные в специальный журнал, а затем предложит пользователю посетить врача и сверить показания систолических и диастолических измерений с медицинскими тонометрами.Ещё одним полезным нововведением в часах 2024 года станет функция обнаружения апноэ во сне. Она будет опираться на особенности сна и дыхания, чтобы оценить предрасположенность к заболеванию.Кроме того, Apple продолжает разрабатывать неинвазивный способ мониторинга уровня сахара в крови. Уже сейчас компания использует кремниевый фотонный чип, который пропускает лучи лазера под кожей и определяет концентрацию глюкозы в организме.Гурман заявляет, что на текущем этапе сенсор может предупредить пользователя о преддиабете, а не предоставить фактические показания уровня сахара в крови.А самым интересным в юбилейных Apple Watch Series X станет редизайн. Пока особой информации по изменениям нет, но, вероятно, инсайдеры раскроют секреты компании в ближайшие месяцы.