Юбилейные Apple Watch получат новый дизайн и очень полезную функцию, которая спасёт множество жизней
Фархад Усманов —
Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился интересными подробностями о следующем поколении Apple Watch.
По словам инсайдера, амбиции Apple в области здравоохранения набирают обороты, поскольку компания планирует внедрить «новаторскую» технологию измерения артериального давления для обнаружения гипертонии.
Чтобы избежать возможной постановки неправильного диагноза, новый сенсор будет записывать данные в специальный журнал, а затем предложит пользователю посетить врача и сверить показания систолических и диастолических измерений с медицинскими тонометрами.
Ещё одним полезным нововведением в часах 2024 года станет функция обнаружения апноэ во сне. Она будет опираться на особенности сна и дыхания, чтобы оценить предрасположенность к заболеванию.
Кроме того, Apple продолжает разрабатывать неинвазивный способ мониторинга уровня сахара в крови. Уже сейчас компания использует кремниевый фотонный чип, который пропускает лучи лазера под кожей и определяет концентрацию глюкозы в организме.
Гурман заявляет, что на текущем этапе сенсор может предупредить пользователя о преддиабете, а не предоставить фактические показания уровня сахара в крови.
А самым интересным в юбилейных Apple Watch Series X станет редизайн. Пока особой информации по изменениям нет, но, вероятно, инсайдеры раскроют секреты компании в ближайшие месяцы.
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