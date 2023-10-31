Все обои с презентации Apple, на которой представили процессоры M3, а также новые MacBook Pro и iMac

В ночь с 30 н 31 октября Apple провела мероприятие Scary Fast, в рамках которого были представлены новая линейка процессоров M3, обновленные ноутбуки MacBook Pro и моноблоки iMac. Мы собрали все обои с прошедшего ивента.
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Apple MacBook Pro
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
iMac
Обои для смартфонов по мотивам презентации Scary Fast
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
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