Все обои с презентации Apple, на которой представили процессоры M3, а также новые MacBook Pro и iMac

Георгий
Apple

В ночь с 30 н 31 октября Apple провела мероприятие Scary Fast, в рамках которого были представлены новая линейка процессоров M3, обновленные ноутбуки MacBook Pro и моноблоки iMac. Мы собрали все обои с прошедшего ивента.

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Apple MacBook Pro

Обои MacBook Pro 2023

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

iMac

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои для смартфонов по мотивам презентации Scary Fast

Обои Apple «Scary Fast»

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
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