Zeblaze Thor 6













Китайская компания Zeblaze анонсировала выпуск смарт-часов Thor 6. Эту модель выделяет то, что она представляет собой почти полный аналог смартфона на запястье. Производитель также утверждает, что это первые часы на базе Android 10 с поддержкой 4G.У Thor 6 металлический корпус, керамический безель, круглый циферблат с сенсорным цветным экраном и сменный резиновый ремешок. У часов агрессивный спортивный дизайн и широкие возможности кастомизации.В Thor 6 установлен 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. Диагональ экрана составляет 1,6 дюйма, использована IPS-матрица с разрешением 400×400 пикселей, в приложении с настройками доступно более тысячи различных циферблатов.В часах также используется камера с двумя пятимегапиксельными сенсорами и функцией разблокировки лицом и модули Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, LTE, а ёмкость аккумулятор составляет 800 мАч. Сотовая связь поддерживается через SIM-карту формата nanoSIM (на удивление она здесь одна).Thor 6 можно использовать как фитнес-трекер, но одним этим возможности часов не ограничены. Начинка вполне позволяет применять их для работы с различными Android-приложениями — смотреть видео, слушать музыку, общаться в мессенджерах, просматривать фотографии в инстаграме и т. п. С них также можно звонить и отвечать на вызовы. Само собой, они полностью независимы от смартфона.По какой цене Zeblaze планирует продавать эти часы, пока неизвестно. Очевидно, что они будут дороже менее навороченных моделей.