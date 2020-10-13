Zeblaze Thor 6

Китайская компания Zeblaze анонсировала выпуск смарт-часов Thor 6. Эту модель выделяет то, что она представляет собой почти полный аналог смартфона на запястье. Производитель также утверждает, что это первые часы на базе Android 10 с поддержкой 4G.
У Thor 6 металлический корпус, керамический безель, круглый циферблат с сенсорным цветным экраном и сменный резиновый ремешок. У часов агрессивный спортивный дизайн и широкие возможности кастомизации.
В Thor 6 установлен 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти и 64-гигабайтный накопитель. Диагональ экрана составляет 1,6 дюйма, использована IPS-матрица с разрешением 400×400 пикселей, в приложении с настройками доступно более тысячи различных циферблатов.
В часах также используется камера с двумя пятимегапиксельными сенсорами и функцией разблокировки лицом и модули Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, LTE, а ёмкость аккумулятор составляет 800 мАч. Сотовая связь поддерживается через SIM-карту формата nanoSIM (на удивление она здесь одна).
По какой цене Zeblaze планирует продавать эти часы, пока неизвестно. Очевидно, что они будут дороже менее навороченных моделей.
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