Жадности Apple нет предела: компания выкупает гаджеты в 50 раз дешевле их стоимости





Обладатели устройств Apple удивились новым расценкам по официальной программе Trade-In в США. Компания выкупает некоторые гаджеты в десятки раз дешевле в сравнении с теми ценами, по которым они продавались несколько лет назад.







Так, за десктопный компьютер Mac Pro в топовой комплектации Apple, купленный четыре года назад за 52 199 долларов, Apple может предложить лишь 970 долларов. Это в пятьдесят с лишним раз меньше потраченной на него суммы. Такая же ситуация с ноутбуками: Apple готова дать всего 540 долларов за выпущенный в конце 2021 года MacBook Pro с 10-ядерным процессором M1 Max и 4-терабайтным SSD-накопителем.







Расценки по программе Trade-In были снижены вчера после анонса обновлённых моделей Mac mini и MacBook Pro, которые оснащены свежими процессорами M2 Pro и M2 Max. Эти модели даже ещё не продаются, но компьютеры предыдущих поколений моментально «превратились в тыкву».



Apple не выплачивает эти деньги наличными, а лишь предоставляет скидку на указанную сумму при покупке какого-нибудь другого устройства в своём интернет-магазине (например, iPhone 14). Само собой, гораздо выгоднее продать старые гаджеты самостоятельно на вторичном рынке, но к программе Trade-In прибегают те, кому некогда этим заниматься, и они готовы потерять в деньгах, лишь бы не возиться с перепродажей.



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