





32-летний Хайтенг Ву приехал в США, что бы стать инженером и даже получил степень магистра. Как оказалось, уроженец Китая вынашивал более хитрый план.Схема заключалась в подмене настоящих устройств от Apple «палеными» и рассчитывалась на три года. На замену Ву и его подельники получали копии iPhone из Гонконга, с одинаковыми IMEI и серийными номерами. Гаджеты представлялись нерабочими и заменялись по гарантии на новые, которые в дальнейшем отправлялись сообщникам за границу.Для реализации схемы, Ву нанял в свои ряды жену и еще несколько знакомых. Для всех участников были сделаны поддельные документы и несколько коммерческих почтовых ящиков.Несмотря на банальность затеи житель Китая смог выудить у Apple почти 1 миллион долларов. Мошенники были арестованы в декабре 2019 года.На днях суд вынес приговор о заключении Ву под стражу на 26 месяцев, который уже истек в ходе судебного процесса. А вот нажитые «непосильным трудом» 987 тысяч долларов придется вернуть. И столько же за моральный ущерб.