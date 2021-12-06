Комплектация и дизайн

Экран

Производительность и автономность

Камера

Мультикамера с возможностью съемки одновременно на несколько объективов

Замедленная съемка

HDR

Ночной режим

Портрет с функциями бьютификатора и ручной регулировкой боке

Pro — с ручными настройками

Панорама

Замена цвета

Выдержка

Длинная экспозиция

Макросъемка











































Фокус по глазам

Следящий фокус — выбираете объект в видоискатели и смартфон удерживает на нем фокусировку

Технические характеристики

Габариты : 170,2 x 77,8 x 7,8 мм

: 170,2 x 77,8 x 7,8 мм Вес : 189 г

: 189 г Дисплей : AMOLED, 6,92 дюйма, 120 Гц, FHD+ 2460x1080, 400ppi

: AMOLED, 6,92 дюйма, 120 Гц, FHD+ 2460x1080, 400ppi Процессор : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 Память : 8 ГБ LPDDR5 ОЗУ и накопитель UFS3.1 на 128 ГБ

: 8 ГБ LPDDR5 ОЗУ и накопитель UFS3.1 на 128 ГБ Основная камера : 64МП + 8МП + 5МП + 2МП

: 64МП + 8МП + 5МП + 2МП Фронтальная камера : 16 МП со светосилой f/2.4

: 16 МП со светосилой f/2.4 Bluetooth : 5.1

: 5.1 NFC : Да

: Да Аккумулятор: 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт

Итоги







Компания ZTE готовится к запуску своего флагманского смартфона Axon 30 5G. Успел провести с новинкой пару недель и теперь готов рассказать о нём все подробности. Устройство получило интересное решение с фронтальной камерой, мощный процессор и крупный AMOLED-экран с частотой 120 Гц.ZTE Axon 30 5G получил вполне стандартную комплектацию. Вместе со смартфоном в коробке: прозрачный пластиковый чехол, адаптер питания с USB-C, переходник с USB-C на 3,5 мм, кабель USB-C, скрепка для извлечения лотка сим-карты и техническая документация.Ко мне на обзор попал смартфон в темном корпусе. На первый взгляд может показаться, что это довольно стандартный и скучный оттенок, а на деле он получился интересным. В зависимости от освещения он меняет окраску в градациях от темно-серого до темно-зеленого, переходящего в черный.Спинка Axon 30 5G изготовлена из пластика, который производит приятное впечатление. На ощупь материал напоминает стекло и почти не собирает отпечатки пальцев. В левом нижнем углу размещен логотип Axon, а под ним — ZTE. Углы задней крышки закруглены, поэтому смартфон удобно лежит в руке.Блок основной камеры выполнен в прямоугольной форме. Объективы размещены в отдельных кольцах. В верхнем только основной, а в нижнем — сверхширокоугольный, датчик глубины для портретного режима и макро-линза. В левом нижнем углу расположилась вспышка.На верхнем торце смартфона разместилось отверстие дополнительного микрофона, а на нижнем слева направо — решетка динамика, основной микрофон, порт USB-C и комбинированный лоток, который можно использовать в режиме двух сим-карт или одна симка + карта памяти microSD.Все физические клавиши производитель разместил на правой грани. На мой взгляд, это не очень удачное решение. Кнопку блокировки экрана от качельки громкости отличает текстурированная поверхность.Почти всю фронтальную поверхность занимает AMOLED-дисплей с диагональю 6,92 дюйма и разрешением FHD+ (2460x1080, 400ppi) без вырезов и отверстий под фронтальную камеру. Всё дело в том, что фронталку ZTE решила спрятать под экран. Это очень интересное решение с точки зрения эстетики и компромисс в плане качества фотографий.Боковые рамки получились очень тонкими. Традиционная «борода» для всех Android-смартфонов по размеру почти соответствует верхней рамке.Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Показатель контрастности составляет 2370000:1 при 100-процентном цветовом охвате DCI-P3. Всё это защищает стекло 2.5D Стекло Corning Gorilla.В целом у ZTE Axon 30 5G очень приятная цветопередача, глубокий черный цвет и насыщенные оттенки. В настройках есть возможность выбора автоматического режима частоты обновления экрана. Помимо этого доступны еще два значения: 60 и 120 Гц. Также можно настроить картинку и цветовую температуру с помощью предустановок.За производительность в Axon 30 5G отвечает топовый Snapdragon 870 с графикой Adreno GPU 650. Помимо этого, смартфон оборудован быстрой памятью LPDDR5 объемом 8 ГБ и накопителем типа UFS3.1 на 128 ГБ. Также у ZTE есть в наличии версия в комплектации 12/256 ГБ.Устройство набрало в бенчмарке AnTuTu 700434 баллов. Смартфон работает плавно, интерфейс отрисовывается быстро и без лагов, а все топовые игры, в том числе PUBG Mobile и Genshin Impact, запускаются на максималках. Во время игровых сессий длительностью более часа устройство не перегревается, задняя крышка становится теплой, но не вызывает дискомфорта.На Axon 30 5G из коробки установлена операционная система Android 11 с новой оболочкой от ZTE — MyOS 11. Интерфейс мне напомнил смесь лаунчеров Huawei и MIUI. Оболочка минималистична и функциональна. В то же время она не перегружена избыточными функциями.Автономную работу гаджету обеспечивает аккумулятор с ёмкостью 4200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. В плане автономности обошлось без каких-либо откровений, смартфон от 100-процентного заряда отрабатывает привычный день в обычном сценарии использования.В качестве основной камеры оборудован системой из четырех датчиков и 64-мегапиксельным сенсором от Sony. В этот набор входят: основной объектив (Sony IMX682) с разрешением 64 МП, 8-мегапиксельный сверширокоугольный, 5 МП макро и датчик глубина на 2 МП. Светосила основной линзы — f/1.8. Есть возможность улучшения кадров с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.Радует, что ZTE не стала жертвовать сверширокоугольным объективом, как это делает некоторые конкуренты. В арсенале режимов камеры:При дневном освещении на основной и сверширокоугольный фотографии получаются с хорошим уровнем детализации и естественной цветопередачей. Все детали сохраняются в темных и светлых участках кадра.Макрообъектив выдает вполне достойную картинку для публикаций в соцсетях. Этого достаточно для возможности поэкспериментировать и немного разнообразить съемку. Фотографии получаются резкими в центре кадра, а вот по краям линза ожидаемо мылит.А вот с ночным режимом не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. При первом взгляде на результаты создается впечатление, что он хорошо справляется с работой в условиях с плохим освещением, но при детальном рассмотрении в очень темных участках кадра появляются шумы и артефакты. Возможно, это исправят с обновлением. Пока снимать в темное время суток можно без применения ночного режима и при этом получать результаты не хуже.Фронтальная камера ZTE Axon 30 5G спрятана под экран. Такое решение накладывает некоторые компромиссы в плане качества фотографий. При дневном освещении селфи получаются с премилым уровнем детализации и естественной цветопередачей. В условиях с недостаточным освещением картинка начинает заметно шуметь.Что касается видео, Axon 30 5G умеет записывать ролики в разрешении 4K со скоростью 60 FPS. В видоискателе камеры есть возможность быстрого переключения этих параметров. В настройках камеры можно выбрать различные методы фокусировки, доступны:У ZTE получилось интересное устройство с точки зрения соотношения интересных решений в дизайне и производительности. Среди преимуществ: крупный AMOLED-экран с высокой частотой обновления без вырезов, быстрый процессор, достойный запас памяти и возможность получить качественные снимки на основной объектив. Из недостатков отмечу только посредственного качества фотографии на фронтальную камеру. В остальном Axon 30 5G — сбалансированное устройство.