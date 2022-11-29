ZTE

ZTE выпустила смартфон с дизайном картины Ван Гога

Артем
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Новинка получила длинное название ZTE Yuanhang 40 Pro Plus Starry Sky Edition. Впрочем, нового в нем только дизайн, характеристики остались прежними.

Об этом сообщает портал Gizmochina. Пожалуй, главным преимуществом ZTE Yuanhang 40 Pro Plus Starry Sky Edition — его цветовая гамма. Задняя панель смартфона выполнена под впечатлением картины Винсента Ван Гога. Об этом говорят завихрения ветра взятые с полотна «Звездная ночь». Цветовую схему немного подправили на светло-голубой, вместо темно-синего.

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В остальном, это все тот же ZTE Yuanhang 40 Pro Plus с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD +, процессором MediaTek Dimensity 810, 64 МП основной камерой и 16 МП сэлфи-камерой. Датчик отпечатков пальцев расположен сбоку, за автономность отвечает аккумулятор на 4510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Ценители творчества Ван Гога смогут оценить новинку уже 6 декабря 2022 года по цене 307 долларов.
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Источник:
Gizmochina
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