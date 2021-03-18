Альфа-банк

«Альфа-банк» запустил PR-акцию. Он готов потратить 5 миллионов рублей на выплаты своим клиентам, которые окажут содействие в поимке телефонных мошенников, совершающих звонки от его имени.

Максимальный размер одного вознаграждения составляет 1 миллион рублей. Банк готов наградить несколько людей, а асли он получит много полезной информации, то готов рассмотреть вопрос об увеличении выплаты. Получить деньги можно будет только на счёт в «Альфа-банке».

Для сбора данных о мошенниках запущен сайт alfawanted.ru и создана электронная почта wanted@alfabank.ru. Банк предлагает отправлять туда любые сведения, которые позволят определить, кто занимается мошенничеством, прикрываясь его именем. Это могут быть номера телефонов мошенников, записи разговоров с ними, сведения о сотрудниках и руководителях call-центров. Всё это можно отправлять анонимно, но нужно быть готовым, что банк попросит вас написать заявление в полицию и выступить в суде в качестве свидетеля. Банк также обращает внимание, что за распространение заведомо ложных сведений и персональных данных законодательством предусмотрена ответственность.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что инициатива «Альфа-банка» не принесёт желаемого результата. Дело в том, что современные средства IP-телефонии обеспечить анонимность звонящего, а мошенники вряд ли будут сдавать друг друга, поскольку в этом случае они сами лишатся возможности зарабатывать деньги в теневом бизнесе. Кроме того, известно, что многие мошенники действуют с территории сопредельных с Россией русскоговорящих государств, прежде всего из Украины, поэтому российским правоохранительным органам будет очень сложно добиться их выдачи и привлечения к ответственности.

Альфа-банк

Вероятно, «Альфа-банк» не станет платить за информацию о тех, кто звонит от его имени и предлагает оформить банковскую карту. Банк вроде бы называет их мошенниками и всячески открещивается от сотрудничества с такими партнёрами, но известно, что он платит за привлечение новых клиентов, не особо вникая, какими способами происходит «вербовка».



В марте 2021 года в России принят закон, обязывающий операторов связи блокировать телефонные номера, используемые в местах заключения и лишения свободы. Они смогут вычислять эти номера по геолокации. Осенью 2020 года «Сбербанк» рассказал, что примерно половина мошеннических звонков совершается из мест лишения свободы. Известно, что в некоторых колониях и СИЗО под присмотром администраций организованы call-центры, каждый из которых совершает около 100 тысяч звонков в месяц и «зарабатывает» в среднем по 75 миллионов рублей. В 2020 году ущерб от их действий составил 1,8 миллиарда рублей.


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