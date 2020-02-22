Хакерская команда Sileo выпустила Diatrus. Это форк Cydia, который позволяет этому магазину твиков не конфликтовать с утилитой Sileo и работать с ней совместно.
Diatrus предназначен для использования на смартфонах и планшетах Apple, взломанных с помощью джейлбрейк-утилиты checkra1n. Изначально Cydia и Sileo несовместимы друг с другом и конфликтуют, поэтому не могут работать на одном устройстве. Установка Sileo форсированно удаляла Cydia и все утилиты, которые зависят от неё.
Установить Diatrus с помощью через Cydia или Sileo в репозитории https://repo.getsileo.app.
Diatrus представляет из себя лёгкую модификацию Cydia, поэтому выглядит и работает в точности так же, как этот магазин. Единственное отличие — полная совместимость с Sileo. Стоит отметить, что Diatrus предназначен только для устройств, на которых джейлбрейк сделан с использованием checkra1n. В дальнейшем команда Sileo планирует выпустить аналогичный форк Cydia для джейлбрейка unc0ver.
Выпуск Diatrus доказывает, что джейлбрейк-сообщество всё ещё существует и активно развивается, несмотря на агрессивные попытки Apple защитить iOS и iPad от любых попыток взлома. Недавно выпущенные утилиты задействуют уязвимости не в софтверных платформах, а аппаратной составляющей устройств — там, где баги невозможно устранить обычным апдейтом операционной системы.
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