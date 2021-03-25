Издание PC World провело эксперимент — журналисты измерили автономность ноутбука Microsoft Surface Pro 7+ с запущенным приложением Epic Games Launcher и без него.
Без лаунчера ноутбук продержался в режиме простоя 603 минуты, а с запущенным в активном окне лаунчером разрядился уже через 449 минут. Автономность снизилась до 482 минут, когда программу свернули в системный лоток, и до 514 минут после выхода из аккаунта Epic.
С утилитой Steam таких закономерностей не замечено — она почти не влияет на время автономной работы ноутбука.
В случае с другим ноутбуком, Surface Laptop 3 на процессоре AMD Ryzen 7, автономность падает не сильно, из чего можно сделать вывод, что Epic Games Launcher намного лучше оптимизирован под эти чипы или компания AMD предусмотрела защиту от повышенных нагрузок в таких приложениях.
В любом случае очевидно, что лучше закрывать Epic Games Launcher на ноутбуке в те моменты, когда вы не играете, или хотя бы разлогиниваться из аккаунта. Иначе ваш ноутбук будет разряжаться намного быстрее, чем мог бы, а его аккумулятор через какое-то время придёт в негодность.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru