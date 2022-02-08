Одна из основных особенностей iOS 15.4, которая сейчас находится на стадии бета-тестирования — это возможность разблокировать iPhone с маской на лице. Напомним, ранее мы подробно рассказывали обо всех нововведениях этой версии операционной системы. В этой заметке мы расскажем как правильно настроить Face ID для работы с новой функцией.
Начиная с iOS 14.5 разблокировать iPhone в маске можно при наличии Apple Watch, но эта возможность не позволяет оплачивать покупки. Новая опция значительно упрощает этот процесс.
Начиная с iOS 15.4 в разделе настроек Face ID и код-пароль появился новый параметр — «Использование Face ID в маске». По словам Apple, с помощью новой функции датчик наиболее точно распознает лицо целиком. iPhone может использовать Face ID для распознавания уникальных особенностей зоны вокруг глаз, чтобы идентифицировать пользователя в ситуациях, когда на лице надета маска.
К сожалению, новая функция доступна только пользователям iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Владельцам более ранних моделей придется по-прежнему использовать связку с Apple Watch.
Как разблокировать iPhone в маске
- Установите iOS 15.4 или более позднюю версию.
- Откройте настройки и перейдите в раздел Face ID и код-пароль.
- Введите пароль.
- Активируйте переключатель «Использование Face ID в маске» и следуйте инструкциям на экране — вам потребуется дополнительно отсканировать лицо.
Также стоит отметить, что новая функция может работать с солнцезащитными очками. Это опция активируется дополнительно переключателем «Добавить очки».
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