Apple приобрела стартап, который пишет музыку при помощи нейросетей. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ, в частности, Bloomberg и Gizmodo.
Речь идет о компании AI Music, официальный сайт который вчера был закрыт. В кэшированнай версии веб-странички журналисты нашли основные направления стартапа: с 2016 года AI Music создает, изменяет и адаптирует бесплатные саундтреки для различных целей и профессий — маркетологов, фитнес-тренеров, контентмейкеров. Компания даже предоставляла технологию адаптации треков под сердцебиение клиента.
Кроме того, AI Music могла генерировать «динамические» композиции, которые могут изменяться в зависимости от обстоятельств — например, от ситуации в видеоигре, или интенсивности тренировки пользователя. И, наконец, компания ранее создавала музыку с использованием нейросетей для рекламы.
От анонимных инсайдеров стало известно, что Apple приобрела AI Music. Сама Apple отказалась комментировать покупку стартапа, поэтому сумма сделки и подробности остаются неизвестными. Как самостоятельный проект AI Music перестала работать буквально вчера.
Эксперты предполагают, что Apple может использовать наработки компании для своих онлайн-сервисов. Например, нейросетевая технология AI Music может генерировать динамические треки для сервиса Fitness и подарить его фанатам новые ощущения от тренировок. Или же создавать саундтреки для шоу Apple TV+. Кроме того, Apple при помощи AI Music может начать писать треки для своей рекламы, и это позволит с одной стороны сэкономить на авторских правах, а с другой — всегда получать именно ту музыку, которая необходима по сценарию.
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