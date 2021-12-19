



Энтузиасты запустила сервис Un.pixel-fy, который позволяет избавить Android-смартфон от всех приложений, разработанных компанией Google, и заменить их аналогами от сторонних разработчиков.



На сайте Un.pixel-fy можно выбрать нужные приложения в разных категориях (браузер, почта, календарь, звонилка, сообщения, камера, калькулятор, музыкальный плеер, магазин приложений, проигрыватель YouTube и т. п.) и скачать их одним архивным файлом. Далее нужно перенести этот архив и установить все эти приложения в один заход. Там же доступен пакет MicroG, необходимый для работы приложений, завязанных на сервисах Google. После установки этих приложений можно удалить со смартфона приложения Google не опасаясь, что устройство перестанет работать корректно (для этого, само собой, потребуется root-доступ).







Для установки приложений требуется, чтобы на смартфоне был установлен модуль Magisk версии не ниже 20 (а ему требуются root-права на смартфоне). Поддерживаемые версии Android — от 8.0.



По замыслу создателей Un.pixel-fy, этот проект позволит избавить смартфон от полной зависимости от Google. Он пригодится тем, кто считает, что американская корпорация использует пользовательские данные в своих целях и не всегда честно рассказывает, для чего она собирает ту или иную информацию.







