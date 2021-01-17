Продолжаем вас знакомить с ботами для Telegram, которые значительно расширяют функциональность мессенджера. Ранее мы уже научились создавать временные email-адреса для одноразовой регистрации, скачивать контент с потоковых сервисов и следить за скидками в магазине PlayStation Store. В этой заметке рассказываем про бота, который позволит читать Twitter прямо в мессенджере.
Бот TwiTelegram позволяет подписываться на различные профили в твиттере, не создавая там учетной записи. С его помощью можно следить за новостями конкретных блогеров или подписываться на обновления по определенным хештегам.
Работает TwiTelegram очень просто, с помощью команды /add или кнопки «Add profile» нужно добавить ссылку на профиль или хештег, на которые хотите подписаться. Ссылка должна быть следующего формата, например, https://twitter.com/elonmusk. Еще полезные команды для работы с ботом: /list — просмотр и управление списком подписок, /explore — поиск популярных профилей.
Из ограничений — бесплатная версия позволяет следить за пятью профилями или хештегами, а обновление происходит один раз в час. Спасибо appdate из раздела блогов за наводку.
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И что там теперь читать?)