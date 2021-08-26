Компания Apple реализовала в бета-версии iCloud возможность, которая была анонсирована на вступлении к конференции WWDC в этом году. Теперь подписчики iCloud+ могут добавить email в собственном или корпоративном домене.
Как добавить пользовательский домен в iCloud:
- Перейдите на сайт beta.icloud.com
- Зайдите в настройки iCloud
- Нажмите кнопку «Управлять» в разделе «Пользовательский домен электронной почты»
- Добавьте свой домен, следуя инструкции на сайте iCloud
Имейте в виду, что вы не можете создать в iCloud собственный домен, получится лишь добавить адрес в уже существующем домене, если вы являетесь владельцем или пользователем этого адреса. В процессе настройки нужно будет ввести в iCloud проверочный код, который придёт на вашу почту в пользовательском домене. Если всё сделано правильно, получать и отправлять письма в этом домене можно будет через iCloud. Всего в iCloud можно добавить до пяти персональных доменов и до трёх адресов в каждом из них (причём не только для себя, но и для членов семьи). Почта будет доступна не в стандартных почтовых клиентах на iOS, iPadOS и macOS, а в сервисе iCloud.
Эта возможность доступна только подписчикам iCloud+, то есть пользователям, которые платят за увеличенное место в облачном хранилище iCloud. Дополнительная плата за расширенные возможности в сервисе не взимается.
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