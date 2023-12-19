Как найти название песни с любого экрана в macOS Sonoma. Добавляем Shazam в строку меню на Mac

Фархад
macOS

В недавнем обновлении macOS Sonoma 14.2 появилось одно небольшое, но очень полезное нововведение, которое осталось без должного внимания. Apple встроила в операционную систему дополнительные элементы управления для распознавания музыки с помощью Shazam. Рассказываем, как вывести значок для определения названия песни по одному клику в строку меню и центр управления.

Раньше пользователям Mac необходимо было устанавливать Shazam для macOS и запускать приложение, чтобы определить песню. Позже Apple добавила возможность распознавания музыки по запросам к Siri. Теперь можно включить в настройках всего два пункта, чтобы алгоритм угадал мелодию в один клик. Вот как это можно сделать:

  • Откройте «Системные настройки» и перейдите в раздел «Пункт управления»;
  • Найдите пункт «Распознавание музыки» и включите нужные элементы;
  • Готово!
macOS

Теперь вы можете разпознавать песни нажатием на значок Shazam в строке меню или из Центра управления. В последнем можно просмотреть список всех «зашазамленных» песен и открыть их в Apple Music.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Как переводить речь с помощью одной кнопки в iPhone 15 Pro
Tele2 может подключить две платные услуги. Как проверить, есть ли они у вас?
Как вернуть привычное переключение циферблатов по свайпу в Apple Watch

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились анимации жестов на видео. Как их использовать в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах
Как включить ИИ-ассистент Copilot в Windows 11
В Microsoft Edge появилось то, о чём пользователи Chrome и Safari даже не могли мечтать
Tele2 может подключить две платные услуги. Как проверить, есть ли они у вас?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии