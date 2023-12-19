Как найти название песни с любого экрана в macOS Sonoma. Добавляем Shazam в строку меню на Mac

Откройте «Системные настройки» и перейдите в раздел «Пункт управления»;

Найдите пункт «Распознавание музыки» и включите нужные элементы;

Готово!

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В недавнем обновлении macOS Sonoma 14.2 появилось одно небольшое, но очень полезное нововведение, которое осталось без должного внимания. Apple встроила в операционную систему дополнительные элементы управления для распознавания музыки с помощью Shazam. Рассказываем, как вывести значок для определения названия песни по одному клику в строку меню и центр управления.Раньше пользователям Mac необходимо было устанавливать Shazam для macOS и запускать приложение, чтобы определить песню. Позже Apple добавила возможность распознавания музыки по запросам к Siri. Теперь можно включить в настройках всего два пункта, чтобы алгоритм угадал мелодию в один клик. Вот как это можно сделать:Теперь вы можете разпознавать песни нажатием на значок Shazam в строке меню или из Центра управления. В последнем можно просмотреть список всех «зашазамленных» песен и открыть их в Apple Music.