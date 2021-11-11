iOS

В iOS 15 каким-то странным образом реализован встроенный плеер для видео на сайтах. Ролик стали сразу запускаться, если их случайно задеть во время пролистывания странички. Есть способ повлиять на эту функцию.

Пока неизвестно с чем такое автоматическое воспроизведение связано — такая нативная реализация или баг в коде. В этой небольшой заметке расскажем, как решить проблему.
  • Переходим в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Настройки по приложениям».
Настройки
  • В этом новом меню нужно нажать на «Добавить приложение» и выбрать Safari.
  • Вернитесь на шаг назад в меню «Настройки по приложениям» и выберите браузер, в открывшемся разделе перейдите к опции «Автопредпросмотр видео» и установите параметр на «Выкл».
Настройки

Таким образом Safari должен прекратить автоматическое воспроизведение видео на сайтах. Эта опция не всегда спасает, поэтому ждем решение проблемы в следующих версиях iOS.


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