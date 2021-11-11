Переходим в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Настройки по приложениям».

В этом новом меню нужно нажать на «Добавить приложение» и выбрать Safari.

Вернитесь на шаг назад в меню «Настройки по приложениям» и выберите браузер, в открывшемся разделе перейдите к опции «Автопредпросмотр видео» и установите параметр на «Выкл».







В iOS 15 каким-то странным образом реализован встроенный плеер для видео на сайтах. Ролик стали сразу запускаться, если их случайно задеть во время пролистывания странички. Есть способ повлиять на эту функцию.Пока неизвестно с чем такое автоматическое воспроизведение связано — такая нативная реализация или баг в коде. В этой небольшой заметке расскажем, как решить проблему.Таким образом Safari должен прекратить автоматическое воспроизведение видео на сайтах. Эта опция не всегда спасает, поэтому ждем решение проблемы в следующих версиях iOS.