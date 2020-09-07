Spotify — один из самых популярных сервисов потокового воспроизведения музыки с обширной библиотекой, огромным выбором плейлистов и продвинутой системой рекомендаций. Бывают ситуации когда необходимо отменить платную подписку. В этой заметке мы расскажем как этой сделать за несколько кликов.
Вы можете отменить подписку Premium на официальном сайте Spotify через мобильный или десктопный браузер. К сожалению, сделать это в приложениях сервиса не получится.
Чтобы отменить платную подписку, перейдите на сайт Spotify, нажмите значок своего профиля в правом верхнем углу.
Откройте раздел «Доступные планы», промотайте вниз до опции «Бесплатная версия» и под ней нажмите кнопку «Отменить подписку Premium».
В следующем окне подтвердите свои действия, нажав кнопку «Да, отменить».
После этого загрузится страница с подтверждением, на котором вас сообщат об отмене подписки Spotify Premium. Ниже вы увидите дату окончания вашей текущей подписки.
Вы по-прежнему сможете использовать сервис бесплатно с некоторыми ограничениями, а если захотите вернуться на Premium, то сделать это можно будет из этого же раздела «Доступные планы».
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