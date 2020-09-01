





В Spotify имеется возможность заблокировать исполнителя или группу, чтобы их композиции вам не попадались в рекомендациях и подборках. Несмотря на то, что шведский музыкальный сервис отлично подходит для того, чтобы постоянно открывать что-то новое, у каждого слушателя есть такие исполнители, чью музыку они не переносят.Функция блокировка появилась в Spotify не сразу, её добавили в конце 2017 года. После блокировки исполнителя его треки боле не будут попадаться в ваших подборках и рекомендациях, за исключением некоторых случаев, когда он участвует в треке другого артиста.Находим исполнителя, которого хотим заблокировать, через кнопку поиска в нижней части приложения. Откройте его профиль и нажмите на дополнительное меню (кнопка с тремя точками). В открывшемся окне нужно выбрать «Не включать».Готово! Заблокированный артист теперь больше вас не побеспокоит. На случай если вы вдруг передумаете, вернитесь в то же меню и деактивируйте опцию «Не включать».