Spotify

Музыкальный сервис Spotify встал на сторону игровой студии Epic Games, которая попыталась добавить в игру Fortnite оплату в обход App Store и Play Маркета. Компаниям Apple и Google это не понравилось, и они удалили игру из своих магазинов.

Spotify готов поддержать Epic Games в судебном разбирательстве:

Мы аплодируем студии Epic Games, решившей противостоять Apple и пролить свет на злоупотребления компанией своим доминирующим положением. Несправедливый подход Apple слишком долгое время ущемляет интересы конкурентов и наносит ущерб потребителям. 

Epic Games предоставила пользователям Fortnite 20-процентную скидку при оплате через собственный биллинг. При этом Apple и Google лишились 30-процентной комиссии, взимаемой с каждой транзакции в игре. Fortnite — одна из самых популярных и прибыльных мобильных игр, ежегодно она приносит разработчикам несколько миллиардов долларов (30% от выручки уходят к Apple и Google).

Компания Apple объяснила своё решение удалить Fortnite из App Store тем, что Epic Games намеренно нарушила правила App Store, установленные для всех разработчиков, желающих размещать свой контент в магазине.

Epic Games собирается судиться с владельцами крупнейших магазинов контента, которые не стали мириться с потерей комиссионных отчислений и удалили Fortnite из своих каталогов. Суд должен будет выяснить, не допускают ли Apple и Google монополизацию рынка, диктуя разработчикам свои условия, в том числе запрещая проводить платежи через сторонние биллинговые системы.

Spotify вступил в конфликт с Apple в 2019 году. Этот сервис утверждал, что Apple продвигает свои сервисы в App Store в ущерб конкурирующим компаниям, чем препятствует развитию проектов, оказывающих сервисы, собственные аналоги которых есть у неё самой. В случае со Spotify это Apple Music. В ответ на эти обвинения компания Apple заявила, что Spotify прикрывает ложной риторикой, отстаивая только собственные интересы, которые выражаются в заработке на чужом труде. Она также напомнила, что юристы Spotify обжаловали требование властей США увеличить выплаты музыкантам и правообладателям со стороны стриминговых сервисов. Apple не высказывалась против этой инициативы.


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