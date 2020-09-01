Spotify
Spotify и другие музыкальные сервисы изменили то, как люди слушают музыку. Раньше плейлисты были прерогативой диджеев и радиоведущих, а теперь их может создавать любой желающий. Если вы умеете создавать крутые подборки, то, возможно, стоит поделиться ими со своими друзьями.

Для того чтобы поделиться своим плейлистом, нужно сначала сделать его публичным. Для этого в подборке нажмите кнопку с тремя точками и выберите опцию «сделать открытым».

Spotify

Теперь вы сможете делиться выбранной подборкой. Нажмите кнопку с тремя точками и в разделе «поделиться» выбирайте — отправить плейлист через соцсети или мессенджеры, а также можно скопировать ссылку на плейлист, чтобы разместить её в блоге.

Spotify


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