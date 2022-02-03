«Яндекс» добавил в приложение «Яндекс Go» возможность узнать, от чего зависит ценообразование на конкретную поездку. Из чего складывается цена и повышена она или, наоборот, понижена, можно посмотреть, указав, откуда и куда вы собираетесь ехать.
При нажатии на предложенную цену поездки открывается информационная карточка с указанием «индекса спроса». Если машин больше, чем заказов, цена будет ниже стандартной, а если спрос превышает предложение, поездка обойдётся дороже. Таким образом «Яндекс» наглядно показывает зависимость стоимость поездки от соотношения числа заказов к количеству машин, которые могли бы их принять.
«Индекс спроса» появился в приложении «Яндекс Go» всего через день после того как Федеральная антимонопольная служба попросила агрегаторов такси (в том числе «Яндекс») обосновать повышение стоимости поездок в конце 2021 и начале 2022 года в сравнении с тем, что было годом ранее. Агрегаторы также будут должны рассказать, почему стоимость поездки зависит от модели смартфона, на котором запущено приложение, но некоторые из них уже прокомментировали, что такой зависимости нет.
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