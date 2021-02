Компания Apple запустила портал Turn off Activation Lock. С его помощью можно снять блокировку активации на iPhone, iPad и iPod touch.Этот портал актуален для тех, кто продаёт устройство с рук или собирается подарить его. В дальнейшем можно воспользоваться «Локатором» для удалённой блокировки входа в систему и стирания всех данных в памяти, а Turn off Activation Lock отключает такую возможность.На сайте Turn off Activation Lock можно отключить блокировку активации, выполнив вход в iCloud или сбросив пароль от Apple ID. На электронную почту придёт инструкция, в которой описано, как можно подтвердить, что вы являетесь владельцем этого устройства. Потребуется предоставить фотографию или скриншот чека, подтверждающего покупку, указать дату и место приобретения и некоторые другие данные (например, коробку, на которой видно серийный номер).Для отвязки аккаунта нужно, чтобы гаджет не находился в режиме поиска и аккаунтом не управляла организация или учебное заведение. Также не получится отвязать от старого аккаунта устройство, которое было украдено, найдено или куплено у вора, поскольку новый обладатель не сможет подтвердить своё право на обладание им.Ранее для отключения блокировки активации требовалось обращаться в службу технической поддержки Apple по электронной почте, в чате или по телефону. Сейчас этот процесс автоматизирован, поэтому отвязка устройства от аккаунта происходит проще и быстрее.