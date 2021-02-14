Компания Apple запустила портал Turn off Activation Lock. С его помощью можно снять блокировку активации на iPhone, iPad и iPod touch.
Этот портал актуален для тех, кто продаёт устройство с рук или собирается подарить его. В дальнейшем можно воспользоваться «Локатором» для удалённой блокировки входа в систему и стирания всех данных в памяти, а Turn off Activation Lock отключает такую возможность.
На сайте Turn off Activation Lock можно отключить блокировку активации, выполнив вход в iCloud или сбросив пароль от Apple ID. На электронную почту придёт инструкция, в которой описано, как можно подтвердить, что вы являетесь владельцем этого устройства. Потребуется предоставить фотографию или скриншот чека, подтверждающего покупку, указать дату и место приобретения и некоторые другие данные (например, коробку, на которой видно серийный номер).
Для отвязки аккаунта нужно, чтобы гаджет не находился в режиме поиска и аккаунтом не управляла организация или учебное заведение. Также не получится отвязать от старого аккаунта устройство, которое было украдено, найдено или куплено у вора, поскольку новый обладатель не сможет подтвердить своё право на обладание им.
Ранее для отключения блокировки активации требовалось обращаться в службу технической поддержки Apple по электронной почте, в чате или по телефону. Сейчас этот процесс автоматизирован, поэтому отвязка устройства от аккаунта происходит проще и быстрее.
Turn off Activation Lock
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С помощью этого официального ресурса я смогу отвязать только СВОЙ девайс от СВОЕЙ учетной записи, при условии, что я либо помню логин-пароль, либо восстановлю пароль с помощью почты, к которой у меня ЕСТЬ доступ.
Если очень хочется связать эту новость с покупкой на авито — когда я ПРОДАЛ девайс, который потом попросил у нового хозяина мой логин и пароль, Я могу зайти по этой ссылке и отвязать устройство ДЛЯ НОВОГО ХОЗЯИНА, чтобы не встречаться с ним еще раз или не давать ему свой логин-пароль.