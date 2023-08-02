Как включить «режим чтения» в Safari в один клик

Олег

iOS 17


В iOS 17 появилось довольно много небольших, но очень полезных функций, о которых Apple ничего не рассказывала. Например, в App Store внедрили таймер загрузки приложений, при создании скриншотов появилась новая кнопка, а в списке сообщений стало удобнее отслеживать, на какую «симку» они пришли.

Однако в Safari есть и более старые скрытые функции, о которых многие даже не подозревают. Например, для включения «режима чтения» веб-страницы пользователи обычно совершают два действия: нажать на кнопку аА, после чего выбрать режим в меню. Однако можно это сделать гораздо проще — достаточно удерживать палец на кнопке аА, и «режим чтения» сразу включится.

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