





Со временем даже самый производительный компьютер начинает подтормаживать, и дело тут не в «железе», а в том, что он захламляется различными приложениями, каждое из которых расходует определённые ресурсы. Когда приложений становится много, возрастает нагрузка на процессор, оперативную память, модуль Wi-Fi, и это приводит к подтормаживанию, а в случае с ноутбуками ещё и к уменьшению времени автономной работы.Мало кто знает, но некоторые приложения умеют работать на компьютере в фоновом режиме, и даже если вы не запустили их, они всё равно подгружают агентов в оперативную память, а те выполняют какие-либо действия (например, получают информацию об обновлениях или принимают и показывают уведомления). И даже если убрать из автозагрузки всё, что вы считаете лишним, такие приложения всё равно будут работать фоном, потому что им это разрешено на системном уровне.Если вы заметили, что ваш компьютер или ноутбук уже не такой, как раньше, он стал подтормаживать и быстро выдыхается, есть смысл запретить на нём фоновую работу приложений.Для этого запустите «Параметры» (через меню «Пуск» или горячим сочетанием клавиш Win + I), перейдите в «Конфиденциальность» и откройте раздел «Фоновые приложения». Здесь вы можете одной кнопкой запретить приложениям работать в фоне или оставить те приложения, которым будет это разрешено.Если и после этого ваш компьютер не перестанет подтормаживать, значит, с ним возникла какая-то более серьёзная проблема, и имеет смысл переустановить операционную систему, проапгрейдить устройство или отнести его в мастерскую.