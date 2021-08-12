Start11

Одно из нововведений в Windows 11 — полностью переработанное меню «Пуск», которое стало гораздо более минималистичным. Пользователи, которые привыкли к другому «Пуску» в Windows 7, оно покажется слишком упрощенным, неудобным и бесполезным, но к счастью, можно вернуть классическое меню.

Разработчики компании Stardock выпустили небольшую утилиту Start11, у которой всего одно предназначение — заменить новое меню «Пуск» на классическое, которое было в Windows 7. Настройки утилиты позволяют перенести стартовое меню из цента в левый край панели задач. Также можно сменить тему оформления со светлой на тёмную.

К сожалению, утилита не бесплатная, она стоит 5 долларов, но наверняка в скором времени появятся её аналоги, за которые не придётся платить.



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