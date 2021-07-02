



2 июля на сайте Госуслуг появился счётчик обратного времени, ставящий пользователя в очередь. По всей видимости, сайт не выдерживает нагрузку, и разработчики решили таким оригинальным способом уменьшить количество посетителей, которые могут пользоваться сайтом одновременно.



Конечно, ситуация анекдотичная, ведь целью запуска Госуслуг было быстрое обслуживание граждан в интернете — чтобы им не приходилось ходить по различным ведомствам, стоять в очередях и тратить своё время впустую. Ждать полчаса в виртуальной очереди, чтобы вас впустили на сайт, пусть и государственный — в этом явно есть какой-то сюрреализм.



Как выяснил пользователь Twitter с ником «женя любит кушоть», счётчик на Госуслугах можно сбросить — достаточно зайти в код страницы и отредактировать время. После этого вас моментально пустит на сайт, не придётся ждать полчаса, пока для вас освободится место. Ничего сложного в этом нет, а как это сделать, показано на видео:



Как не ждать 30 минут, а пройти за 30 секунд ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/X2z3xA3Pce — женя любит кушоть (@zhenyaloveseat) July 2, 2021

Такой лайфхак возможен из-за того, что счётчик активируется не на сервере Госуслуг, а непосредственно в браузере пользователя. Если бы была установлена более серьёзная защита, не получилось бы обнулить обратный отсчёт простым редактированием страницы.





