Появился способ записывать телефонные звонки на смартфонах Realme, Oppo и OnePlus

Александр


В Play Маркете появилось приложение ODialer — это замена стандартному приложению «Телефон» на Android-смартфонах некоторых брендов. Приложение совместимо с оболочкой ColorOS, которая используется на устройствах Realme, Oppo и OnePlus.

ODialer позволяет совершать и принимать звонки, но также обладает возможностью, которой нет у стандартного «Телефона» — запись телефонных разговоров. В Android по умолчанию эта функция заблокирована, но некоторые производители добавляют её своим устройствам (как в данном случае).



Запись разговоров не автоматическая — она начинается после нажатия на кнопку Record. Абонент с другой стороны линии не получает оповещение о том, что беседа с ним записывается. Записи хранятся в отдельной папке на смартфоне и удалятся, если сбросить устройство к заводским настройкам.

Скачать ODialer можно тут. Приложение бесплатное.
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Источник:
GizmoChina
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