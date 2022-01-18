



Разработчики AnTuTu добавили в приложение новую возможность. Теперь оно может вычислить оставшуюся ёмкость аккумулятора и показать многие другие параметры.



Для запуска теста рекомендуется, чтобы в аккумуляторе оставалось не более 30% заряда. Далее нужно поставить смартфон на зарядку и выключить экран. Также рекомендовано выгрузить любые приложения и игры, которые могут работать фоном и влиять на результат измерений. Чем больше тестов проведено, тем точнее результат, смартфон стоит зарядить под присмотром AnTuTu несколько раз.







AnTuTu покажет реальную ёмкость аккумулятора, которая может отличаться от номинальной (обычно в меньшую сторону, и чем старее смартфон, тем заметнее деградация). Также отображается, за какое время зарядился аккумулятор, с какой мощностью он заряжался и до какой температуры нагревался в процессе зарядки. Всё это представлено в наглядном виде на графиках, что позволяет оценить здоровье батареи и решить, не пора ли заменить её. Если в аккумуляторе осталось меньше 50% номинала, смартфон может тормозить, глючить и отключаться при малейшем замерзании.



Это нововведение появилось в AnTuTu версии 9.2.7. Имейте в виду, что этого приложения нет в Play Маркете, его можно скачать с сайта разработчика или из сторонних магазинов.







