В Apple Watch появилась полезнейшая функция для мониторинга настроения. Вот как она работает

Откройте приложение «Осознанность» в Apple Watch под управлением watchOS 10;



Выберите новый пункт «Настроение»;

Нажмите «Начать» при первом открытии, и запишите, как вы себя чувствуете прямо сейчас, или как вы чувствовали себя в целом весь день;

Прокрутите колёсико, чтобы выбрать один из семи вариантов настроения;

Нажмите на галочку в правом верхнем углу;

Выберите наиболее подходящее описание своих чувств;

При желании добавьте, чем вызваны такие эмоции;

Готово!

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Одним из главных нововведений в watchOS 10 стала функция мониторинга настроения с помощью Apple Watch. Часы уже предлагают ряд полезных функций для здоровья и фитнеса, ну а последнее новшество, в частности, направлено на поддержку психического состояния. Рассказываем, как работает эта фича.Сама Apple отмечает, что психическое здоровье так же важно, как и физическое, а проведённые компанией исследования доказали, что размышления о «состоянии души» могут помочь повысить эмоциональную устойчивость.С помощью приложения «Осознанность» в watchOS 10 пользователи могут регистрировать свои эмоции и настроение в целом. Все данные синхронизируются со «Здоровьем» в iPhone на iOS 17. Позже компания выпустит отдельное приложение «Журнал», которое сможет определять причины резких перемен настроения.Чтобы опробовать новую функцию, нужно выполнить следующие шаги:Чтобы просмотреть и отследить настроение на iPhone с iOS 17, откройте приложение «Здоровье» > «Обзор» > «Психическое самочувствие» > «Настроение» > «Показать на графике».В этом же разделе приложения «Здоровье» вы также можете найти Анкету психического здоровья.