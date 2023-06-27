В Apple Watch появилась полезнейшая функция для мониторинга настроения. Вот как она работает

Фархад
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Одним из главных нововведений в watchOS 10 стала функция мониторинга настроения с помощью Apple Watch. Часы уже предлагают ряд полезных функций для здоровья и фитнеса, ну а последнее новшество, в частности, направлено на поддержку психического состояния. Рассказываем, как работает эта фича.

Сама Apple отмечает, что психическое здоровье так же важно, как и физическое, а проведённые компанией исследования доказали, что размышления о «состоянии души» могут помочь повысить эмоциональную устойчивость.

С помощью приложения «Осознанность» в watchOS 10 пользователи могут регистрировать свои эмоции и настроение в целом. Все данные синхронизируются со «Здоровьем» в iPhone на iOS 17. Позже компания выпустит отдельное приложение «Журнал», которое сможет определять причины резких перемен настроения.
Чтобы опробовать новую функцию, нужно выполнить следующие шаги:

  • Откройте приложение «Осознанность» в Apple Watch под управлением watchOS 10;
  • Выберите новый пункт «Настроение»;
  • Нажмите «Начать» при первом открытии, и запишите, как вы себя чувствуете прямо сейчас, или как вы чувствовали себя в целом весь день;
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  • Прокрутите колёсико, чтобы выбрать один из семи вариантов настроения;
  • Нажмите на галочку в правом верхнем углу;
  • Выберите наиболее подходящее описание своих чувств;
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  • При желании добавьте, чем вызваны такие эмоции;
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  • Готово!

Чтобы просмотреть и отследить настроение на iPhone с iOS 17, откройте приложение «Здоровье» > «Обзор» > «Психическое самочувствие» > «Настроение» > «Показать на графике».

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В этом же разделе приложения «Здоровье» вы также можете найти Анкету психического здоровья.
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Комментарии

+6
Gntlmn Mthfcng
Что за чушь) лучше б умный будильник сделали доведя до ума фазы сна и информацию с датчиком температуры запястья
2 часа назад в 18:16
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+81
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Лучше бы постарались реализовать распознавание эмоций посредством считывания мимики лица в совокупности с распознаванием смеха и учёта частоты пульса и движений.
2 часа назад в 18:26
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