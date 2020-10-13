Компания Apple выпустила очередную бета-сборку iOS 14.2. Обновление доступно разработчикам, зарегистрированным в Apple Developer Program, но его также могут установить и обычные пользователи, для этого достаточно добавить на своё устройство специальный профиль конфигурации.
Какие изменения добавлены в третью бета-версию iOS 14.2, неизвестно. Если мы заметим что-то стоящее внимания, выпустим отдельную публикацию.
Как установить бету iOS 14.2 разработчиков
Перейдите на смартфоне или планшете на сайт betaprofiles.com, выберите профиль для своего устройства и скачайте его.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Профиль» > «Загруженный профиль» и нажмите установить. Для подтверждения установки может потребоваться пароль, PIN-код или аутентификация через биометрию. Согласитесь с условиями, которые появятся на экране, нажмите «Установить», а затем ещё раз «Установить». Перезагрузите устройство.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Вы увидите, что вам доступен апдейт. Нажмите «Загрузить и установить». Снова потребуется ввести пароль, после устройство скачает инсталляционный файл и обновит свою прошивку.
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