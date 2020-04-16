iOS


Компания Apple выпустила свежие бета-версии почти всех своих операционных систем. Обновления получили iOS 13.4.5, iPadOS, tvOS и watchOS.

Вторые бета-версии iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5 и tvOS 13.4.5 могут установить зарегистрированные разработчики, а также обычные пользователи, на устройствах которых добавлен профиль со специальной конфигурацией. Какие изменения и нововведения содержатся в этих апдейтах, неизвестно, но если они и есть, то их явно немного.

Релизные сборки iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 и watchOS 6.2 вышли  в конце марта. О том, что они добавляют устройствам Apple, вы можете узнать из наших публикаций. Сейчас компания тестирует исправление ошибок и новые функции в этих операционных системах.


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