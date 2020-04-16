Компания Apple выпустила свежие бета-версии почти всех своих операционных систем. Обновления получили iOS 13.4.5, iPadOS, tvOS и watchOS.
Вторые бета-версии iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5 и tvOS 13.4.5 могут установить зарегистрированные разработчики, а также обычные пользователи, на устройствах которых добавлен профиль со специальной конфигурацией. Какие изменения и нововведения содержатся в этих апдейтах, неизвестно, но если они и есть, то их явно немного.
Релизные сборки iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 и watchOS 6.2 вышли в конце марта. О том, что они добавляют устройствам Apple, вы можете узнать из наших публикаций. Сейчас компания тестирует исправление ошибок и новые функции в этих операционных системах.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия