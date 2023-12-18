41 млн сообщений в Whats App, 360 тыс твитов и 30 кибератак: жизнь интернета за 1 минуту

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Отправляется 360 тыс твитов в X;

Совершается 6,3 млн запросов в Google;

Уходит 41,6 млн сообщений по Whats App;

Совершается 30 DDoS-атак;

В «Инсте» публикуется 694 тыс рилсов;

Смотрят 48 тыс часов контента на Twich;

Отправляются 241 млн электронных писем;

Люди тратят 25,1 млн часов на поиск информации в глобальном интернете;

4 млн лайков появляется под постами в FB;

6,944 промтов отправляются в ChatGPT;

В «Инсте» создается 3,720 тредов;

455 тыс долларов тратятся на покупки через Amazon.

Аналитический ресурс DOMO рассказал, сколько данных вращается в сети каждую минуту. По итогам года составляется инфографика, в которой собраны наиболее популярные интернет-сервисы и частота их использования — от количества постов и писем, до платежей и запросов в Google.Это 11-й ежегодный отчет под названием «Данные не спят». В этом году аналитики похвастались пополнением среди категорий. Из-за стремительного развития нейросетей, в перечень включили ChatGPT, который получает почти 7 000 запросов в минуту.Также перечислены привычные соц сети и мессенджеры, но в топе по-прежнему развлечения. Например, если собрать всех пользователей стриминговых сервисов в момент просмотра, то минута времени будет равна 43-м годам контента. Вот еще несколько интересных данных, собранных исследователями:Также сообщается, что с 2013 по 2023 год, количество интернет-пользователей выросло с 2,1 до 5,3 миллиарда.