5 гаджетов Apple, которые мы ждём в 2024 году

AirPods 4

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iPad Pro OLED

Apple Watch X

iPhone 16

Vision Pro

Многие авторитетные издания и инсайдеры уверены, что в 2024 году Apple вновь перевернёт индустрию гаджетов, запустив новую категорию продуктов впервые с 2015 года. Вместе с этим компания готовит несколько не менее интересных апдейтов для существующих гаджетов, которые также удивят поклонников бренда. Портал MacRumors выбрал пять самых интересных гаджетов Apple, которые выйдут в 2024 году. Мы тоже их ждём.Наверняка многие уже давно ждут следующего поколения беспроводных наушников AirPods с измененным дизайном и другими нововведениями. Несомненно, они моментально возглавят все топы продаж, как и предыдущие гарнитуры бренда.По данным инсайдеров, AirPods 4 получат конструкцию с более короткими ножками, улучшенное качество звука и версию «Pro Max». Более дорогая модель будет отличаться наличием активного шумоподавления. Также AirPods 4 получат новый кейс с динамиком для оповещений Локатора и порт для зарядки USB-C.Ожидается, что Apple выпустит AirPods 4 осенью 2024 года.В 2024 году Apple выпустит свои первые iPad с дисплеями OLED. По сравнению с текущими iPad Pro с экранами mini-LED, OLED обеспечивает более глубокий чёрный цвет, лучшую контрастность, улучшенный HDR и сниженное энергопотребление.Новые модели iPad Pro получат обновлённый дизайн и увеличенные размеры: 13 дюймов и 11,1 дюйма. Вдобавок мы получим чипы серии M3. По некоторым данным, Apple может оснастить планшеты магнитной зарядкой через MagSafe.Ожидается, что iPad Pro с OLED-дисплеями выйдут уже в марте 2024 года.В следующем году Apple выпустит юбилейные Apple Watch Series 10 или X, и наконец-то представит полный редизайн смарт-часов. Пока неясно, как именно будут выглядеть часы, но у этого изменения есть свои минусы.Судя по всему, следующие Apple Watch получат новое крепление для ремешков, а все текущие аксессуары не будут с ними совместимы. По данным инсайдеров, Apple Watch X предложат функцию измерения артериального давления и обнаружения апноэ во сне.Ожидается, что Apple Watch Series X выйдут осенью вместе с iPhone 16.Да, мы ждём именно базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые получат кнопку «Действия» и более быстрый 3-нанометровый чип A-серии. Также нас ждём редизайн задней панели с вертикальным расположением камер для съёмки пространственного видео.Кроме того, Apple добавит новую емкостную кнопку захвата во все четыре модели iPhone 16 и прокачает возможности записи роликов.Релиз iPhone 16 ожидается в сентябре.С анонс гарнитуры Vision Pro прошло уже полгода. Apple обещала выпустить девайс в начале 2024 года, поэтому ждём, чтобы всё протестить.Изначально Vision Pro будет продаваться только в США по цене $3500. Причина заключается в том, что Apple будет выпускать ограниченное количество гарнитур из-за сложности процесса производства.