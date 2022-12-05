5 удобных нововведений, которые скоро появятся в Windows 11

В скором времени компания Microsoft добавит в релизную версию Windows 11 несколько заметных нововведений. Их уже можно опробовать в тестовых сборках, которые доступны участникам программы Windows Insider.Иконки в приложении «Параметры» станут анимированные — они будут видоизменяться при наведении курсор мыши на соответствующий раздел.Часы в области уведомлений на панели задач будут показывать текущее время с точностью до секунды.В магазине Microsoft появятся виджеты от сторонних разработчиков. Эти виджеты можно будет добавить в панель, которая открывается по нажатию на специальную кнопку на панели задач.Строка поиска на панели задач усовершенствована. Текст можно будет набирать прямо в ней, без перехода в выплывающее окно.В «Диспетчере задач» появится окно для поиска процессов. Оно позволит найти нужный процесс и перейти к нему или принудительно завершить его.В настоящее время неизвестно, будут ли эти нововведения добавлены одновременно в крупный апдейт Windows 11 или компания Microsoft планирует внедрять их порционно с выпуском небольших обновлений.