5 удобных нововведений, которые скоро появятся в Windows 11
Александр Кузнецов —
В скором времени компания Microsoft добавит в релизную версию Windows 11 несколько заметных нововведений. Их уже можно опробовать в тестовых сборках, которые доступны участникам программы Windows Insider.
Иконки в приложении «Параметры» станут анимированные — они будут видоизменяться при наведении курсор мыши на соответствующий раздел.
Часы в области уведомлений на панели задач будут показывать текущее время с точностью до секунды.
В магазине Microsoft появятся виджеты от сторонних разработчиков. Эти виджеты можно будет добавить в панель, которая открывается по нажатию на специальную кнопку на панели задач.
Строка поиска на панели задач усовершенствована. Текст можно будет набирать прямо в ней, без перехода в выплывающее окно.
В «Диспетчере задач» появится окно для поиска процессов. Оно позволит найти нужный процесс и перейти к нему или принудительно завершить его.
В настоящее время неизвестно, будут ли эти нововведения добавлены одновременно в крупный апдейт Windows 11 или компания Microsoft планирует внедрять их порционно с выпуском небольших обновлений.
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