





Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло знаковое событие: Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в мире полет в космическое пространство. Он занял меньше двух часов от старта до посадки, и за это время первый космонавт совершил один оборот вокруг Земли.Не нужно говорить, что с тех пор многое изменилось: у нас есть постоянно работающая лаборатория на орбите, МКС, а выходы в открытый космос стали рутиной. Земные зонды побывали рядом со всеми планетами Солнечной системы, и, возможно, уже к концу этого десятилетия люди вновь вернутся на Луну и даже попадут на Марс.И человечество не одиноко на этом пути — всю дорогу мы проходили бок о бок с компьютерами. Да, даже «Восток-1» по умолчанию работал в автоматическом режиме (хотя было и ручное): советские инженеры здраво решили, что в первом полете лучше положиться на расчеты и автоматику.Впрочем, нельзя сказать, что на «Востоке» стояла ЭВМ: там было установлено программно-временное устройство (ПВУ) — специализированный электронный блок, генерирующий управляющие сигналы для всех подсистем корабля в строго заданные промежутки времени. Для каждого этапа полета в него еще на Земле зашили специальную циклограмму — так называют программы для ПВУ.При этом, что интересно, зашитые в ПЗУ циклограммы не были статичными: при необходимости их можно было менять прямо в полете через радиоканал. Что касается корабля Гагарина, то в нем было установлено ПВУ «Гранит-5В», разработанное РКК «Энергия». К сожалению, точных сведений о его технических характеристиках не нашлось, зато можно изучить его алгоритмику при спуске с орбиты:Но, конечно, ПВУ — это только управляющий прибор на корабле. Данные, зашиваемые в него, нужно было обсчитать на Земле, и этим для полета Гагарина занималась первая в СССР серийно выпускавшаяся ЭВМ — «Стрела». Разработана она была в 1953 году, и всего их было создано 7 штук.Ее габариты по современным меркам внушали уважение: «Стрела» занимала 300 квадратных метров площади и потребляла 150 кВт электричества. Она могла выполнять 2000 операций в секунду, а в роли оперативной памяти выступали электронно-лучевые трубки, которые могли хранить до 2048 43-разрядных слов.Много это или мало по современным меркам? Смотря с чем сравнивать: первый в мире суперкомпьютер ENIAC, созданный в 1945 году, мог похвастаться производительностью лишь в 385 операций в секунду. Но, конечно, по современным меркам это крайне мало, и скорее всего даже ваша стиральная машина имеет более мощный процессор. Для сравнения, пиковая производительность новой консоли Sony PlayStation 5 достигает 10.28 TFLOPS — это означает, что она может выполнить больше 10 триллионов операций в секунду, то есть она в 5 миллионов раз быстрее «Стрелы».