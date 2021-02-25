





Мы живем в мире, в котором IT-технологии постоянно развиваются и улучшаются. Появляются фантастические смартфоны с гибкими экранами, мы получаем сверхбыстрый 5G-интернет, да и беспроводными наушниками давно уже никого не удивишь. Однако в последнее время стали появляться некоторые пугающие тенденции, которые в будущем могут серьезно сказаться на развитии IT-сферы, и о них сегодня мы и поговорим.Хотите послушать музыку? Оформите подписку. Фильмы? Тоже подписка. И игры по подписке. Чего уж там — тот же Adobe Photoshop и MS Office уже годами распространяются в основном по подписочной схеме. В большинстве своем это выгодно и удобно: за сравнительно небольшую фиксированную плату вы получаете доступ к огромному количеству песен или развитому функционалу программы.Проблема тут в том, что подписки стали появляться там, где они в принципе не нужны. Наберите слово «будильник» в поиске App Store или Google Play. Большая часть приложений в топе будут предлагать нам... подписку? Зачем она здесь? Это не онлайн кинотеатр, где вы можете смотреть множество разных фильмов. Функционал будильника со временем скорее всего не поменяется, однако нам все еще предлагают платить за такой софт постоянно.И таких примеров, увы, становится все больше — пугающая тенденция, которая может завести в тупик: многие из нас согласны платить за софт один раз, а не постоянно. И если такой софт исчезает, возможных путей здесь несколько: кто-то смирится и оформит еще несколько подписок. А кто-то наоборот станет пиратить. Понятно одно — ни к чему хорошему такие «навязанные» подписки не приведут.Сколько раз наш мир сталкивался с тем, что монополизм — зло, и мы снова наступаем на те же грабли. Достаточно вспомнить Internet Explorer, который больше десятилетия являлся «браузером по умолчанию». И привело это к самым печальным последствиям: до сих пор хватает сервисов, которые работают только через него. При этом пользоваться им для серфинга в интернете в 2021 году почти нереально — оно и не удивительно, последней 11-ой версии браузера скоро исполнится десять лет.И теперь место Internet Explorer активно занимает Google Chrome. Посудите сами: если еще десять лет назад были Opera, Safari, Firefox, Chrome и Internet Explorer — все на своих движках — то теперь остались по сути только Safari, Firefox и однотипные браузеры на Chromium, включая новый Edge. В итоге доля «хромообразных» браузеров достигает 75%.Конечно, скорее всего монополизма в том виде, в котором он был в Internet Explorer, не будет. Но все еще в софте тотальное доминирование одной программы приводит к созданию для нее «костылей», а потом и «костылей для костылей». К тому же отсутствие конкуренции тормозит внедрение новых фич — в общем, плюсов в одном общем браузере явно меньше, чем минусов.Вспомните, когда вы в последний раз видели софт, который отлично работал «из коробки» и не требовал обновлений? Каждый крупный релиз что Windows, что macOS, вызывает массовые проблемы у пользователей. Патч «первого дня» стал нормой для большинства выходящих игр.С одной стороны, можно сказать, что сам софт стал тяжелее и сложнее: если в 90-ых программы весили несколько мегабайт и нередко помещались на дискету, то теперь вес различных графических редакторов в десяток гигабайт уже не кажется чем-то необычным.Но, с другой стороны, программирование давно уже не находится в зачаточном состоянии, есть даже отдельное ответвление — тестировщики ПО, цель работы которых и заключается в поиске багов. Нанять их к себе способны даже не самые крупные компании. Однако, не смотря на это, качество софта продолжает падать.В итоге доходит до того, что мы начинаем пропускать первые пару релизов программы или системы, дабы получить уж точно работающий продукт. Выпуская сырое ПО, разработчики по сути вынуждают нас стать бета-тестерами — причем частенько за наши же деньги.Конечно, скорее всего здесь прямая связь с экономическими проблемами: любые «эффективные менеджеры» хотят, чтобы продукт вышел как можно раньше, даже если он откровенно сырой. И, если так будет продолжаться, есть шанс, что все большее количество пользователей будут отказываться от покупки и установки ПО на старте продаж, что, разумеется, плохо скажется на его дальнейшей поддержке.Знаете, сколько сейчас поддерживаемых релизов Windows 10? 7 штук, начиная с 1709 и заканчивая 20H2. И под весь этот зоопарк версий нужно оптимизировать ПО и драйвера. Разумеется, крупные компании, такие как Intel или Nvidia, этим занимаются. Но все еще с каждым новым апдейтом вскрываются новые проблемы в софте, которые нередко радуют пользователей нестабильностью работы и даже синими экранами смерти. И на решение этих проблем снова тратятся силы и время.Доходит просто до смешного: с недавних пор Microsoft стала рассылать апдейты постепенно, по мере их тестирования на различных конфигурациях. И бывает так, что компания успевает выпустить новую версию Windows 10 еще до того момента, как все пользователи получат возможность установить предыдущую!Разумеется, никто не спорит, апдейты — штуки нужные, как минимум они приносят новый функционал. Но Microsoft — единственная компания, которая выпускает мажорные версии своей системы аж два раза в год: так, macOS, iOS и Android крупно обновляются только раз в год.Были слухи, что Microsoft вняла голосу разума и решила перейти на выпуск одного крупного обновления в год вместо двух, но нет: как минимум в этом году выйдут апдейты 21H1 и 21H2. А, значит, нас снова ждут не работающие после установки новой версии системы программы, BSOD из-за не оптимизированных драйверов и прочие прелести дефрагментации.Думаю, многие помнят, как «хакер» зашел в административную часть сайта законодательства РФ по стандартному логину и паролю admin/admin. Также на слуху взлом CD Projekt RED: компания потеряла не только исходные коды своих игр, но и банковские и паспортные данные сотрудников.И таких взломов и утечек становится все больше. Неужели хакеры становятся такими продвинутыми? Нет, просто нормы кибербезопасности выполнять планируют далеко не все. Многие терминалы продолжают работать на неподдерживаемых более версиях ОС, многие сайты годами не обновляют админки — все это приводит к тому, что нередко одну уязвимость получается эксплуатировать сразу на многих интернет-ресурсах.А ведь число различных сайтов, хранящих наши данные, становится все больше, и надзор за этим всем в большинстве своем лишь чисто теоретический. Изменений в лучшую сторону в области кибербезопасности пока не видно, так что утечки данных будут становиться все более частыми и массовыми.Подавляющее большинство игровых клиентов — веб-приложения, то есть по сути полноценные браузеры с дополнительными фичами. Различные клиенты стриминговых сервисов и мессенджеры — аналогично (причем большая часть из них использует «хромовый» Electron). Иными словами, частенько у нас на ПК одновременно бывают запущены сразу несколько... одинаковых браузеров с различным функционалом поверх.Весит все это добро немало: тот же клиент Steam может и до гигабайта ОЗУ «отъедать». Да и к процессору Electron относится не особо бережно. А с учетом того, что создавать веб-приложения на Electron куда проще и быстрее, чем собственный софт, проблема опять же будет только усугубляться.Печальные тренды выше — лишь вершина айсберга, это те проблемы, которые можно назвать массовыми. Все разрастающаяся отрасль IT продолжает генерировать десятки меньших по масштабам, но все еще серьезных проблем, таких как разброд и шатания в криптографии, костыли при переводе приложений в облака, огромное количество редких и неоптимизированных языков программирования и так далее. Что с этим делать? Ответа на этот вопрос, увы, нет.