





Компания Xiaomi продолжает развивать свою линейку премиальных ультрабуков Mi Notebook Pro, которая оказалась популярной не только в Китае, но и за рубежом и даже в России, хотя официально большая часть моделей не имеют здесь гарантии.И теперь компания начала собирать предзаказы на Mi Notebook Pro 15 Ryzen Edition, отправка которого покупателям начнется уже 1 июня. Эта новинка очень схожа с Mi Notebook Pro 15 (2021) за исключением процессора: вместо решений Intel 11-ого поколения используется очень мощный 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800H. Кроме того, отсутствует дискретная графика — вместо нее интегрированная Vega 8.Все остальные характеристики совпадают: это 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, 3.5К OLED-дисплей, три USB-C, аккумулятор на 66 Втч и быстрая 100-ваттная зарядка. Кроме того, ультрабук может похвастаться поддержкой Wi-Fi 6, небольшим весом (1.8 кг) и толщиной (до 15.9 мм), а также цельнометаллическим корпусом. Что касается ценника, то на единственную указанную выше модель он составил 6799 юаней или около 77 500 рублей в пересчете по курсу.